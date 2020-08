Business Team Standing Having Informal Meeting In Modern Office

Så er der nye samtalegrupper på programmet

Psykiatri Bedre Psykiatri Hillerød/Allerød/Gribskov/Halsnæs igangsætter nye samtalegrupper for pårørende henholdsvis mandag den 24. august og torsdag den 27. august på Frederiksborg Byskole, Carlsbergvej 13, tæt ved Hillerød Station.

"At mødes med andre, som er i samme situation, og som oplever samme problematikker, har for mig været en stor hjælp", udtaler formanden for lokalafdelingen Charlotte Tune, i en pressemeddelelse.