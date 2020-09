Så er der børnekirke i Blovstrød

"Det er vigtigt for mig at give børnene en god oplevelse, når de deltager i børnekirken. Børnene er umiddelbare, spørgende og videbegærlige. Det giver mig en stor glæde at være sammen med dem. Jeg brænder for, at de må få et glimt af Gud som deres far, Jesus som deres ven og Helligånden, der viser dem vej," siger Ulla Petersen.