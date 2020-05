Anders Damm-Frydenberg og Nikolaj Rachdi Bührmann forlod på SF's vegne forhandlinger om lokalplanforslaget for bymidten i Lillerød. Pressefoto

SF har forladt forhandlinger om plan for bymidten

Partiet tager afstand fra den byggehøjde, der er flertal for

Allerød Nyt - 27. maj 2020 kl. 07:50 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SF forlod mandag aften 25. maj forhandlinger mellem byrådets partier om lokalplanforslaget for bymidten i Lillerød. Det er især den byggehøjde, der synes at være flertal for, som SF tager afstand fra.

'SF forlod forhandlingerne, da vi ikke kan stemme for en lokalplan, der bl.a. giver mulighed for en byggehøjde på 20 meter - svarende til mindst 6-7 etager - på Stationsvej (Fakta-byggeriet) - lige op af den bevaringsværdige stationsbygning, giver mulighed for at bygge i 3 og 4 etager på arealet, som i dag dækker caféen på stationen, den dertilhørende cykelparkering samt parkeringspladserne langs Banevang og udfordrer muligheden for at fastholde de eksisterende pendlerparkeringspladser,' skriver partiet i en pressemeddelelse.

"SF stemte imod lokalplanforslaget, inden det kom i høring, og efter at have læst høringssvarene er vi kun blevet bekræftet i vores argumentationer, idet flere er kommet til. Vi stemte imod lokalplanforslaget dengang, og vi kommer også til at stemme imod, når den endelige lokalplan kommer i byrådssalen, medmindre flertallet besinder sig," siger SF-gruppeformand Nikolaj Rachdi Bührmann.

"Det er sgu for meget" Nikolaj Rachdi Bührmann gør opmærksom på, at SF stemte imod, da byrådet 19. december 2019 behandlede forslaget om at sætte lokalplanen i høring.

"Den vigtigste grund til, at SF stemte imod lokalplanforslaget var, at forslaget lagde op til en forøgelse af byggehøjden på Stationsvej. Lokalplanforslaget gav mulighed for en forhøjelse af byggehøjden til 20 meter ved stationen. 20 meter svarer til mindst 6 etager. Dette ville et flertal i byrådet desværre fastholde. Vi vil gerne være med til at udvikle bymidten, men 20 meter - det er sgu for meget," siger gruppeformanden.

SF-byrådsmedlem Anders Damm-Frydenberg erkender, at når der træffes store beslutninger, som en lokalplan for bymidten jo er, så kan man naturligvis ikke forvente at få alle sine ønsker opfyldt.

"Og der er fornuftige ting i planen, men for SF var det afgørende at begrænse byggehøjden ved stationen samt sikre ordentlig pendlerparkering. Det nuværende forslag vil give mulighed for 6-7 etager på Stationsvej, 3-4 etager på caféen og den tilhørende cykelparkering samt massiv bebyggelse på de nuværende parkeringspladser ved stationen langs Banevang. Det undrer mig faktisk, at de andre partier synes, det er en god idé," siger Anders Damm-Frydenberg.