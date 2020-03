S: Vi er klar til sikre beskæftigelse og udvikling

"Det er godt, at regeringen nu giver kommunerne lov til at fremrykke planlagte byggerier, så håndværkerne og entreprenørerne kan holde hjulene i gang på trods af corona-krisen."

Det siger viceborgmester i Allerød, Miki Dam Larsen, S.

"Vi har flere skuffeklare projekter, som vi kan sætte fart på, og som kan være med til at sikre beskæftigelse og udvikling i vores byer. I budgettet er der f.eks. over en 3-årig periode afsat 9 mio. kr. til læringsmiljøer på børne- og skoleområdet, 15 mio. kr. til cykelstier og 9 mio. kr. til byudvikling i de tre bysamfund Lillerød, Lynge og Blovstrød. De midler ser Socialdemokraterne gerne fremrykket hurtigst muligt," siger Miki Dam Larsen, og fortsætter:

"Vi ved, at flere erhvervsdrivende mærker nedgang allerede nu. Derfor bør vi gå i gang hurtigst muligt. Investeringerne på børneområdet skaber kvalitet for børnene. Investeringer i f.eks. Allerød Bymidte kan være med til at sikre, at vi også har et attraktivt handels- og byliv på den anden side af krisen."

"Derudover kan dette være en god lejlighed til at få hul på en udvikling af det fantastiske område, vi har ved Lynge Grusgrav," siger Miki Dam Larsen.

mik.