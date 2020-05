"Engholmskolen er den skole i kommunen, som trænger mest ? og som har det største potentiale. Og nok er der meget beton i den bygning, men den har også nogle spændende muligheder med dens meget store klasselokaler og fællesarealer," siger byrådsmedlem for S, Kasper Ljung Pedersen, i en pressemeddelelse. Arkivfoto

S: Massiv skole-investering kan blive starten på 'Fremtidens Skoler'

"Pengene skal ikke bare bruges på en lapning af det eksisterende, men til et reelt kvalitetsløft for elever og medarbejdere," siger Miki Dam Larsen

'Der er nu skabt finansiering til en stor opgradering af kommunens skoler - til det projekt som Socialdemokratiet gerne vil kende som 'Fremtidens Skoler' i Allerød Kommune. Vi starter med Kratbjergskolen Engholm.'

Sådan skriver Socialdemokratiet i Allerød i en pressemeddelelse.

"Byrådet har besluttet at fremrykke en række investeringer på skoleområdet - og det giver os en fantastisk mulighed for endelig at tage hul på den gennemgribende opdatering af vores skoler, som vi har efterlyst i mange år," siger Bettina Hauge, der er medlem af børne- og skoleudvalget for Socialdemokratiet sammen med Kasper Ljung Pedersen i pressemeddelelsen.

Kasper Ljung Pedersen uddyber:

"For os er det afgørende, at 'Fremtidens Skoler' i Allerød Kommune alle bliver indrettet med læringsmiljøer helt i top. Eleverne skal have god plads til bevægelse og læring, og ikke mindst et godt indeklima og lys, som betyder virkelig meget for elevernes trivsel og læring. Og så skal vi fx også give plads til makerspaces, hvor vores kreative og dygtige elever kan udvikler sig tværfagligt og med mange former for ny teknologi."

"Engholmskolen er den skole i kommunen, som trænger mest - og som har det største potentiale. Og nok er der meget beton i den bygning, men den har også nogle spændende muligheder med dens meget store klasselokaler og fællesarealer. Så i stedet for bare at bruge en masse penge på blot at udskifte de eksisterende vinduer og tag, så ser vi for os, at vi fx kan løfte taget og lukke en masse lys ind i hele bygningen - og samtidig skabe spændende og gode fleksible lokaler med plads til både læring og bevægelse," siger Kasper Ljung Pedersen.

Bettina Hauge supplerer:

"Vi ser derfor frem til, at der skal igangsættes en proces, hvor vi inddrager alle - fra elever, lærere og forældre til eksperter i læringsmiljø, indeklima og bevægelse. Det tror vi giver os det bedste grundlag, inden vi træffer de store beslutninger."

Pædagogisk udvikling af skolens faciliteter Gruppeformand Miki Dam Larsen, der også er formand for teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget siger:

"Der er som udgangspunkt planlagt tekniske renoveringer for 69 mio. kr. på skolen. Men som tidligere formand for børn- og skoleområdet tænker jeg, at det er langt bedre, at pengene anvendes i sammenhæng med en pædagogisk udvikling af skolens faciliteter samt de forhold, som den nye kvalitetsrapport også peger på kan give bedre trivsel og læring. På den måde bliver pengene ikke bare brugt på en lapning af det eksisterende, men til et reelt kvalitetsløft for elever og medarbejdere."

"For Socialdemokratiet er dette projekt et super godt eksempel på, at vi nu for alvor endelig investerer i de bygninger, som er så afgørende for alle vores børn hver eneste dag i hele deres skoletid. De bygninger har længe været forsømt og har højest fået den basale vedligeholdelse i mange år. Det betyder, at vores skole- og læringsfaciliteter halter bagefter mange andre kommuner. Det synes vi ikke er rimeligt i en kommune som vores," lyder det fra Miki Dam Larsen.

