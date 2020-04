Rutineret mægler har fået egen forretning

"Jeg har haft det super godt i alle mine år i Allerød, hvor jeg seneste har drevet forretning sammen med Estate. Men jeg har savnet at blive uafhængig og have mulighed for fuldt ud af fokusere på de lokale forhold i byen," siger Flemming Elsborg i en pressemeddelelse.

"Jeg har altid sagt, at det forpligter at bo og drive forretning i Danmarks bedste by. Jeg har forsøgt at støtte det lokale sportsliv og følge med i de lokale dagsordener, som har enorm betydning, når man skal hjælpe folk med at købe- eller sælge bolig. Skridtet, jeg tager nu, er egentlig bare det sidste - men nok også det største - hen imod mit mål, som er at sikre, at det lokale fokus altid går forud for andre dagsordner," siger han.