Røde Kors-butikken er tilbage

'I de forløbne måneder har vi gjort butikken sæsonklar og sat ekstra ind omkring udsmykning og rokering af tøjet. Og landskontoret har været i kontakt med sundhedsmyndighederne og fået bekræftet, at Røde Kors' genbrugsbutikker ikke behøver at være bekymrede for smittespredning via tøj,' skriver Røde Kors Allerød i en pressemeddelelse.