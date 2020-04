"Besøgstjenestens aktiviteter er begrænset til kontaktformer uden tæt samvær, til stor frustration og savn hos alle," siger formanden for Allerød Røde Kors, Søren Jensen. Temafoto

Røde Kors: Lidt begynder der da at ske

Men Allerød-formand Søren Jensen slår samtidig fast, at man i Røde Kors er "meget kede af det lange afbræk i vores vigtige arbejde"

Allerød Nyt - 29. april 2020 kl. 11:15 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Vi må glæde os over, at situationen ganske, ganske langsomt bedres, men vi skal hele tiden lytte til myndighederne og ikke slække på sikkerheden - det er altafgørende for, at landet kan vende tilbage til noget, der ligner det, vi kendte før." Sådan lyder det fra formanden for Allerød Røde Kors, Søren Jensen.

"Mange af os har det meget svært" I et indlæg til Allerød Nyt beskriver Søren Jensen situationen, som den med Røde Kors-briller ser ud lige nu. "I 7-8 uger har vores hverdag været underlagt meget indgribende restriktioner, og mange af os har det meget svært. Når noget bliver taget fra os, opdager vi, hvor værdifuldt det var, og savnet kan være stort, og for nogle kan det udvikle sig til egentlig sorg," siger Søren Jensen og fortsætter: "Vi må ikke have den nærhed med familie og venner, som vi har taget som en selvfølge, og vi må endnu ikke besøge vores kære, som har bolig i et plejecenter. Danske Ældreråd har undersøgt, hvordan landets senior- og ældreråd ser på behovet for en lempelse, og i hvert fald i Nordsjælland mener man, at tiden nu burde være til en lempelse, set i lyset af åbningen af skoler og diverse børneinstitutioner og åbningen af flere forretninger med mere." "Myndighederne har nu tilladt besøg af højst 1 times varighed, og besøget skal foregå udendørs med 2 meters afstand. Så trods alt en lille åbning, men vi skal jo være opmærksomme på nødvendigheden af stor forsigtighed, da det netop er i denne sårbare gruppe de fleste corona-relaterede dødsfald er sket."

Langt afbræk i de frivilliges arbejde "De frivilliges arbejde er desværre af sikkerhedsgrunde også reduceret betydeligt. I Røde Kors er vi meget kede af det lange afbræk i vores vigtige arbejde, men lidt begynder der da at ske," anfører Søren Jensen og fortsætter: "Røde Kors genbrugsbutik er så småt ved at åbne langsomt og forsvarligt - forberedelserne er nået langt, og en gradvis åbning kan forventes i begyndelsen af maj. Både kunder og frivillige glæder sig til at komme i gang." "Vores flygtninge-café, Café l'Oase, må desværre vente med at åbne, til vi ikke længere skal holde så stor afstand. Ligeledes kan nørklerne heller ikke som vanligt samles i Café l'Oase til håndarbejde og socialt samvær. Besøgstjenestens aktiviteter er begrænset til kontaktformer uden tæt samvær, til stor frustration og savn hos alle." "Men jeg har heldigvis indtryk af, at alle frivillige - ikke bare i Røde Kors - gør alt for at holde modet og den positive ånd oppe. Der er mange som holder kontakten indbyrdes, hvilket er dejligt og vigtigt for vores fremtidige arbejde," siger Søren Jensen.

'I skole efter corona' Til alle der har børn i familien, som er startet i skole eller snart skal det, anbefaler Søren Jensen at gøre brug af et materiale, som Røde Kors har udarbejdet. "Det hedder 'I skole efter corona' og kan hentes på www.rodekors.dk/skole/corona. Del det med alle I kender med skolebørn. Det er et materiale tænkt som hjælp til lærere og pædagoger, og jeg håber, at skolerne har fået det tilsendt. Mange børn er bange for det, der sker omkring dem og i deres familie, og det skal skolerne selvfølgelig være klædt på til at håndtere," siger Røde Kors-formanden og tilføjer: "Til slut en stor tak til alle frivillige, som i denne underlige tid gør en fantastisk og uvurderlig indsats."