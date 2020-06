Røde Kors' Genbrugsbutik fylder 25 år

Der er al mulig grund til at fejre og markere, når Dansk Røde Kors' genbrugsbutik i bymidten i Lillerød fylder 25 år. Det sker mandag 22. juni, hvor der i butikken hele ugen gives 25 procent rabat på alle køb, og hvor Røde Kors Allerød glæder sig til at fejre den runde fødselsdag med kunderne og lidt snack.