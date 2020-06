Se billedserie Kirsten Shillerup flankeret af sin mand, Per.

Rektor var rørt til tårer til afskedsreception

Kirsten Shiellerup holdt afskedsreception

Allerød Nyt - 13. juni 2020 kl. 09:48 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

afsked Igennem 17 år har hun været rektor for Allerød Gymnasium, men forleden var der afskedsreception for Kirsten Shillerup, der nu stopper i sin stilling. På grund af coronasituationen var receptionen delt op, så det i første omgang var medarbejderne, der var gæster.

"Jeg er lige holdt op med at tude. Jeg vil gerne sige mange tak til jer alle sammen. Jeg havde slet ikke drømt om, at dagen i dag skulle blive sådan her.

Jeg står her og kigger ud over en forsamling, der har betydet meget for mig. Min mand, Per, beroligede mig her den anden dag med, at nu kunne jeg snart se frem til at tale med ham hver dag morgen, middag og aften.

Medarbejdere og elever har betydet alt for mig hver dag i 17 år. Jeg er glad for at se jer alle sammen. I har været en del af mine vågne timer og til en vis grad også af de ikke vågne. Tak for alle de spændende samtaler om alt på kryds og tværs. Det har været fantastisk. Tak for at gøre dagen i dag speciel. Jeg kommer til at savne jer allesammne. Og nu tuder jeg igen," sagde den rørte afgående rektor.

Kirsten Shiellerup er rektor på Allerød Gymnasium frem til sommerferien.