Rekordomsætning i Superbrugsen i Lynge

"Det er mit første år som formand og selvfølgelig er det - ligesom i resten af verdenen- nogle helt specielle omstændigheder vi har skullet forholde os til i år. Under normale omstændigheder deltager imellem 300 og 400 medlemmer til den årlige generalforsamling, men i år var vi et begrænset antal tilstede, men det var helt som forventet og helt som ønsket i forhold til håndtering af coronavirus," lyder det fra bestyrelsesformand.

Regnskabet bød på et overskud før skat på næsten to millioner, hvilket man skal helt tilbage til 1998 for at finde bedre, og i januar 2020 fik Superbrugsen Lynge-Uggeløse også prisen som bedste brugs i sit distrikt. Prisen er uddelt på baggrund af omsætning, indtjening, kundetilfredshed og trivsel blandt medarbejderne.