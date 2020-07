Rekord få indbrud i Allerød

"Dét, der har virket mod indbrud under coronanedlukningen i Danmark, er dét, der stadig virker - nemlig at vores hjem ser beboede ud, og at vi hjælper hinanden i kvarteret. Vi ved også fra undersøgelser, at der er sammenhæng mellem gode naborelationer og tryghed. Det har en effekt, når vi gør en holdindsats i hverdagen, hæver blikket fra vores egen baghave og dyrker fællesskabet, siger Laura Bjerre Munch, projektchef i Realdania.

"Vi ved, at sommerferien er en af de absolutte højsæsoner for indbrudstyve, men vi tror og håber på, at denne sommer vil være anderledes. Flere vil være hjemme denne sommer, og det er et rigtig godt udgangspunkt, for det vil give mere liv i boligområderne. Samtidig kan vi selv - også sammen med naboer - gøre rigtig meget for at undgå indbrud," siger Britt Wendelboe, der er programleder i TrygFonden.