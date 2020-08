Se billedserie Direktør Nighat Kamal håber, at varmepumpeanlægget kan blive startskuddet til en grøn energipark i Farrremosen. Ved siden af hende ses bestyrelsesformanden for IES Energy, Carlo Siebert Foto: Jan F. Stephan

Rejsegilde: Sjællands største varmepumpeanlæg skal stå i Lynge

Allerød Nyt - 26. august 2020

Torsdag den 20. august havde Farum Fjernvarme inviteret til rejsegilde på det, som bliver Sjællands største varmpumpeanlæg på 16,1 megawatt i effekt, når anlægget er helt oppe at køre i begyndelsen af 2021.

Anlægget ligger på Farremosen 31 i Lynge, og selvom det anlægget fortrinsvis vil have kunder i Furesø Kommune, vil der allerede første dag være kunder i Allerød Kommune koblet op på anlægget, og flere vil formentlig komme til hen ad vejen.

"Baggrunden for, at vi opfører varmepumpeanlægget er helt overordnet, at vi vil omstille til grøn energi. Farum Fjernvarme har nogle gamle naturgaskedler, som trænger til udskiftning, og når anlægget er i fuld drift, får vi et bedre CO2 regnskab og et bedre klimaftryk," fortæller direktøren for Farum Fjernvarme, Nighat Kamal.

"Anlægget vil sikre billigere priser og en grønnere varme. Når vi opfører det netop i Farremosen, er det fordi vi her har transmissionsledningerne i forvejen og kan levere til kunder i Furesø Kommune og til Allerød Kommune. For kunder, som gerne vil omkonvertere varme fra naturgas til et grønnere alternativ, er varme fra vores anlæg en mulighed," tilføjer hun.

Energipark Ved rejsegildet takkede Nighat Kamal og de andre talere, bestyrelsesformand Kirsten Nielsen fra Farum Fjernvarme og Carlo Siebert, bestyrelsesformand for IES Energy, håndværkere og rådgiver for det arbejde, der er gjort indtil nu.

Derudover blev der rettet en tak til kommunerne for samarbejdet samt en særlig tak til naboer, som må døje med en smule støj, og til lodsejerne.

"Rejsegildet på vores varmepumpeanlæg kan forhåbentlig blive startskuddet til en grøn energipark i Farremosen, hvor flere flere virksomheder kan komme til og hvor vi skabe noget synergi. Vi kan allerede nu se, at der er interesse for at samarbejde om forskellige projekter. Således arbejder Scandinavian Golf Club på at anlægge en sø, hvor man kan bruge kondensvandet fra varmepumpeanlægget til at vande banen," fortæller Nighat Kamal.

Varmepumpeanlægget i Farremosen vil så småt blive sat i drift i december i år og straks efter årsskiftet vil det være i fuld drift.

Anlægget koster et sted mellem 125 millioner og 135 millioner kroner at opføre, og det bliver finansieret via et kommunegaranteret lån fra Furesø Kommune samt henlagte midler fra Farum Fjernvarme.