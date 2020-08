Reform bevarer pensionistkortet

Blandt andet sikrer reformen, at alle pensionister får mulighed for rabat på mindst 25 procent, når de rejser med den kollektive transport.

Derudover kommer pensionistkortet til at koste det samme i hele DOTs område.

Også på rejsekort vil der på Sjælland gives væsentlig rabat på mellem 25 og 30 procent i forhold til normal pris.

Reformen er hjulpet godt på vej af, at DOT har fået ekstra 12 millioner kroner årligt fra et flertal i Folketinget, som led i aftalen om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv transport.