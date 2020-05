Reddet: Buslinje 55E bevares - men skal kun køre i myldretiden

Avisen har talt med Jens Mandrup (S), der er formand for trafikudvalget i regionen. Han fortæller, at hans udvalg er blevet enige blandt andet er blevet enige om at bevare 55E. Samtidig betyder aftalen blandt andet, at driften på Frederiksværksbanen bliver bevaret, og at Gribskovbanen og Hornbækbanen får timedrift hele weekenden. Opgaven var at spare 15 millioner kroner.