Red Barnets butik åbner igen

Her under coronanedlukningen har Red Barnets butik på Fritz Hansensvej også været lukket. Men nu vil den populære butik genåbne i begrænset omfang.

"Vi skal selvfølgelig stadig passe på vores frivillige, der passer butikken, så vi holder åbnent i begrænset omfang, men vi er selvfølgelig glade for at åbne igen," siger Pernille Mygind fra butikkens ledelseshold.

"For at hjælpe familier, som normalt er en del af vores aktiviteter, gennem en svær tid har Red Barnet i Allerød haft kontakt til omkring 30 børn, som har modtaget aktivitetspakker inden påske," fortæller foreningen.

Første dag

Den første åbningsdag bliver 1. maj mellem klokken 10-12, og frivillige har været ved at indrette butikken for at tage højde for smitterisikoen. Kunderne skal tage engangshandsker på, og butikken er indrettet, så det bliver muligt at holde afstand.