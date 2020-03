Red Barnet beder om hjælp: "Vi har brug for et nyt sted til butikken"

Det står kun én ting på ønskesedlen hos Red Barnet Allerød, når Red Barnet Danmark fylder 75 år: Et nyt lokale til genbrugsbutikken.

"Vi er desværre ikke sikre på, at vi kan blive på Fritz Hansensvej. Vi har lejekontrakt til udgangen af 2020, men Allerød Byråd vil lave et Kulturtorv, hvor bygningen ligger, så der er udsigt til, at den skal rives ned. Vi tør derfor ikke tro på, at vi kan få forlænget lejemålet," siger Pernille Mygind, daglig leder af Red Barnets butik i bymidten i Lillerød.

Pernille Mygind har et opråb til Allerød-borgerne:

"Hjælp os med at finde et andet lokale. Vi vil gerne flytte før udløbet af lejekontrakten, så hvis nogen kan hjælpe, så kontakt os endelig."

Pernille Mygind oplyser, at Red Barnet allerede har set på forskellige lejemål.

"Vi vil jo meget gerne blive i bymidten i Lillerød, men huslejerne er dyre. For at samle penge ind til udsatte børn må vores kommende husleje ikke være alt for dyr, og hvor findes det? Vi har brug for, at der er mulighed for at vaske og tørre tøj, vi skal have lagerplads, vi kunne godt tænke os et større butikslokale end de 164 kvm., vi råder over i dag, og så ville et lille køkken være fint," siger Pernille Mygind og fortsætter:

"Vi tør slet ikke tænke tanken, at vi kan blive nødt til at lukke. Alt det arbejde, vi har lagt i butikken. Alle de frivillige."

Red Barnet åbnede butik på Fritz Hansensvej 28. april 2017, og siden har der ifølge Pernille Mygind været meget stor interesse for genbrugsbutikken.

"Vi har mange trofaste kunder. Det er folk, der går op i genbrug, og det er bedsteforældre og nye danskere. Vi sætter en ære i, at dét vi sælger er i orden - og så bidrager overskuddet til Red Barnets arbejde i Danmark," siger den daglige leder.