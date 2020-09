Artiklen: Rapkoncert for børn

Rapkoncert for børn

Lørdag den 5. september klokken 10.30 er rapkoncert for børn mellem 6 og 12 år, yngre kan dog også være med, på parkeringspladsen foran Mungo Park i Lillerød bymidte.

Koncerten er med "HipSomHap", som ifølge en pressemeddelelse er Danmarks første rapgruppe for børn.

HipSomHap er med hundredvis af koncerter og millioner af streams et af de varmeste navne i dansk børnemusik.

Tweenidolerne er aktuelle med nyt album og går på scenen for at skabe en hiphopfest i børnehøjde.

Gruppen stormer frem på TikTok og YouTube og spillede over 100 koncerter i 2019. Gruppen har været i Go'morgen Danmark, lavet musik til DR Ramasjang og optrådt for Kronprinsesse Mary.

HipSomHap laver hiphop til børn og har allerede udgivet to albums: "Hop Lidt Mer" og det helt nye "Overtager Verden".

Ikke mindst på nummeret "Min Far", som har over 2,5 millioner visninger på YouTube. Det er flere end Christophers tre seneste singler.

De to rappere er trætte af kedelig børnemusik og vil gerne give de helt unge lyttere en oplevelse af at blive taget seriøst.

Derfor opstod idéen om at danne Danmarks første rapgruppe for børn.

Koncerten varer cirka tre kvarter, og der er gode chancer for at synge med på sange som "Av!", "Hop Lidt Mer" og YouTube-hittet "Min Far".