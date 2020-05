Med støtten fra Sundhedsstyrelsen kan eksisterende netværksgrupper fortsætte og endnu flere tværkommunale tilbud udvikles til mennesker med demens og deres pårørende. Temafoto

Rådgivningscenter med fokus på demens får støtte i tre år

Sundhedsstyrelsen har bevilget 2.184.000 kr. til 'Rådgivnings- og aktivitetscenter: Demensvenligt Nordsjælland'

Sundhedsstyrelsen har bevilget støtte til 'Rådgivnings- og aktivitetscenter: Demensvenligt Nordsjælland' med i alt 2.184.000 kr. frem til og med 2023. Det betyder at eksisterende netværksgrupper kan fortsætte, og at endnu flere tværkommunale tilbud kan udvikles til mennesker med demens og deres pårørende.

De seneste to år har Helsingør, Allerød og Hillerød kommuner samarbejdet om at skabe et tværkommunalt rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres familier. Samarbejdet har vist sig at være effektfuldt - også for de mindre demenssygdomsgrupper, som f.eks. yngre mennesker, hvor hvert enkel kommune ikke altid har ressourcer eller brugere nok til at løfte alene, påpeges det i en pressemeddelelse.

Jesper Holdflod Pallesen, som er formand for sundheds-, velfærds- og beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune, siger:

"Det er en super god nyhed, at vi kan arbejde videre med indsatsen og tilbuddene til vores borgere med en demenssygdom. Erfaringerne fra den første periode er rigtig gode, og derfor har det stor betydning for mange, at vi kan fortsætte det tværkommunale projekt. I Allerød har både borgere og pårørende haft stor glæde af tilbuddene, og netop fællesskaber, rådgivning og aktiviteter er afgørende for at få kvalitet i hverdagen."

Tilbud til alle borgere Målgruppen for tilbuddene er mennesker med demens og deres pårørende, der har behov for støtte, rådgivning og socialt samvær. Tilbuddene er for alle borgere, uanset om de er bosat i Allerød, Helsingør eller Hillerød. Formålet er, at mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt, meningsfuldt og værdigt liv med mulighed for at søge faglig rådgivning, indgå i fællesskaber samt deltage i aktiviteter. Centret arbejder fortsat for, at flere af de omkringliggende kommuner indgår i samarbejdet, oplyses det.

Centret har blandt andet etableret netværksgrupper for yngre med en demensdiagnose, deres nære pårørende og for unge, der har en forælder med demens. Centret faciliterer også aktiviteter for yngre med demens, som finder stor glæde ved at fylde hverdagen i fællesskaber med ligestillede.

Det har mundet ud i aktiviteter i Hillerød, med bl.a. guidet fælleslæsning i samarbejde med Hillerød Bibliotek, naturtræning og fælleslæsning med Allerød Bibliotek og en lokal fysioterapeut, floorball i Helsingør Hallen samt udflugter og museumsture i Nordsjælland. Alt arbejde er foregået i et samarbejde på tværs af kommunerne, kulturorganisationer, frivilligcentret og idrætsforeninger.

