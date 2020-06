Allerød Byråd satte 28. maj punktum i sagen om 400.000 ekstra kroner til Allerødordningen. Temafoto

Punktum sat i sag om 400.000 kroner

Beløbet udbetales som aktivitetstilskud som et led i Allerødordningen, har et stort byrådsflertal besluttet

Allerød Nyt - 02. juni 2020

I budgetforliget mellem Socialdemokratiet, Konservative og Enhedslisten står der, at forligspartierne prioriterer at udvide Allerødordningen med 0,4 mio. kr. årligt. På byrådsmødet 28. maj blev sagen endeligt afgjort, da et stort flertal besluttede, at de 400.000 kr. udbetales som aktivitetstilskud som et led i Allerødordningen.

SF's to byrådsmedlemmer stemte imod, idet partiet ønsker, at midlerne lægges i kommunekassen.

I byrådet kaldte Merete Them Kjølholm, Radikale, løsningen for fornuftig.

"Jeg ser så nu frem til, at vi kan få en ærlig analyse af Allerødordningen, der analyseres sammen med andre tilskudsordninger til foreninger," sagde hun.

Kernevelfærd eller ej Nikolaj Bührmann, SF, mente, at "foreningerne klarer sig ganske udmærket."

"Kun få forældre har henvendt sig for at få penge retur, fordi der ikke har været aktiviteter i foreningerne under corona-krisen. Og jeg har ikke mødt foreninger, der ønsker flere penge til Allerød-ordningen," sagde han.

Jørgen Johansen, Konservative, fandt, at det var "fantastisk, at vi har fundet penge til foreningerne," og han tilføjede: "Det her handler også om kernevelfærd."

Partifællen Erik Lund tog ligeledes ordet:

"Jeg hører fra rigtigt mange foreninger, der ønsker flere midler. Gennem tiden har vi beskåret Allerødordningen, og vi er endnu ikke oppe på det niveau, vi ønsker. Det er fint med et eftersyn af ordningen, men det er nok ikke sidste gang, vi ønsker at tilføre flere midler til området."

Nikolaj Bührmann anførte, at "for nogen er alt kernevelfærd."

"SF tør godt prioritere, og helt central velfærd for os er børn, dagtilbud og skoler," sagde han.

Lars Bacher, Konservative, betegnede Bührmanns udtalelse om, at "for nogen er alt kernevelfærd" som en forfladigelse af debatten, og Viggo Janum, Vores Allerød, forstod ikke, "hvorfor SF ikke kan se, at aktivt foreningsarbejde er en god støtte til børn med udfordringer og forebyggende for mange."

Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, understregede, at hans parti tog bestik af den konkrete situation:

"Aktivt foreningsliv er vigtigt, og har vi råd til det, skal området have støtte, selvom det ikke er central kernevelfærd," sagde han.

Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, afrundede debatten:

"Jeg har stor sympati for Bührmanns input, men er det de her 400.000 kr. fra eller til, det handler om? Jeg kan stå på mål for det budgetforlig, Enhedslisten er en del af."

