Russel Crowe spiller hovedrollen i "Unhinge". Arkivfoto Foto: Skip Bolen

Psykologisk thriller i biografen

Allerød Nyt - 25. juli 2020 kl. 13:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I uge 31 har Allerød Bio blandt andet filmen "Unhinge" på programmet.

"Unhinged" er en psykologisk thriller med Oscar-vindende Russell Crowe i hovedrollen.

Filmen udforsker den skrøbelige balance, der er i et samfund, og skildrer hvordan en person kan blive presset til sit yderste og skubbet ud over kanten af noget så simpelt som et skænderi i trafikken.

I filmen er Rachel (Caren Pistorius) er kommet for sent ud ad døren på vejtil arbejde. I et lyskryds kommer hun op at skændes med en fremmed mand (Russell Crow), der føler sig magtesløs og overset af systemet.

Snart befinder Rachel, og alle hun elsker, sig i en situation, hvor én mand har besluttet sig for at sætte et sidste præg på den verden som han foragter ved at lære hende en række dødbringende lektioner.

Filmen bliver vist fra torsdag den 30. juli til og med søndag den 2. august, alle dage klokken 19.30.

Biografen viser også "Bølle på nye eventyr".

Lige siden Bølle har været hvalp, har han levet et overdådigt liv. Leget i et stort palæ, spist filet mignon til frokost og sovet i det fineste sengetøj.

Med andre ord, den forkælede hvalp har haft alt, hvad en hund kunne drømme om. Men da Bølles velhavende ejer, den gamle dame, dør, føler Bølle sig helt alene og fortabt - i jagten på at finde hjem igen.

I den nye og skræmmende verden, er Bølle pludselig blevet til den lille grimme ælling. Samtidig ansætter grådige slægtninge en uærlig og excentrisk hundefanger til at finde Bølle, som i mellemtiden har fundet ud af, at han skal arve den gamle dame.

I uge 32 viser viser Allerød Bio "Mælkekrigen". Den film kan opleves fra den 3.-5. august, alle dage klokken 19.30.