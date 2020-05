Prisuddeling finder sted ved Aktiv Fritid

Prisfesten for foreninger, frivillige og unge talenter under 25 år i Allerød Kommune skal så vidt muligt finde sted 26. september - i forbindelse med Aktiv Fritid samme dag.

Det fremgår af dagsordenen for mødet i kultur- og fritidsudvalget 7. maj.

Prisuddelingen skulle egentlig være foregået 25. marts, hvor den tidligere ungdomsfonds bestyrelse skulle stå for udpegning af prismodtagere efter samme retningslinjer som tidligere. Arrangementet blev imidlertid aflyst som følge af corona-krisen.

I forbindelse med planlægning af afvikling af Aktiv Fritid, Allerød på X og Tværs og kommunens jubilæumsaktiviteter er den tidligere bestyrelse for ungdomsfonden - der altså i 2020 agerer styregruppe for prisuddelingen - blevet forslået, at prisuddelingen afvikles i forbindelse med Aktiv Fritid. Alle medlemmer af ungdomsfondens bestyrelse har personligt meddelt deres støtte til forslaget.