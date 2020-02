Premiere på 'Tatovering': En historie fra 00'ernes Danmark

I 'Tatovering' tvinges en kvinde i tyverne til at skulle tage afsked med sin far, som hun aldrig har kendt, da han pludselig ligger for døden. Det kaster hende tilbage til nogle skelsættende minder fra hendes faderløse ungdom i 00'erne, hvor hun i sin iver for at udfylde tomrummet ender i situationer, der sætter sig dybe spor i hendes endnu spinkle krop, lyder teatrets beskrivelse, der fortsætter:

Debut til Sara Fanta Traore

"Jeg er selv vokset op i et miljø, hvor jeg i min ungdom oplevede en række dødsfald blandt unge mænd omkring mig. Det er fiktion, vi præsenterer på Mungo Park, men temaet er personligt for mig, og jeg har ofte stillet mig selv spørgsmålet: Hvorfor døde der unge mænd omkring mig, og ikke kvinder? Jeg skrev teksten for to måneder siden, lige efter min egen far også døde for tidligt. Teksten handler ikke om min far – men da jeg stod midt i endnu et for tidligt dødsfald, da jeg skrev, så strømmede teksten ud af mig. Derfor emmer den nok af et slags kontroltab, en rablen, der på samme tid er vrøvlende og skarp som en sylespids. En tone, som jeg ikke var kommet til, hvis jeg ikke havde skrevet midt i krisen," siger Anna Malzer.

Forestillingen giver debut til teatrets nye ensembleskuespiller Sara Fanta Traore, der sammen med ensemblemedlemmet Nana Morks skal spille den monologiske tekst, som er spaltet ud på to stemmer i forestillingen. Sara er bl.a. kendt fra den populære TV2 Play-serie 'SEX', som vises i øjeblikket og netop er udtaget til Berlin Filmfestivalens program for serieproduktioner, Berlinale Series.

'Tatovering' spiller fra 28. februar til 11. marts på Mungo Park, fra 2.-4. april på Mungo Parks scene i Gladsaxe, fra 29. april-1. maj på Mungo Park og fra 22. maj-29. maj på Teater Republique.

mik.