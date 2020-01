Premiere på 'De Hovedløse': "Der er brug for globale fortællinger"

"Mungo Park altid været den rebelske lillebror, der har gjort alt det, de andre ikke gør. Tidligere var det med forestillinger med lokalt fokus, men nu er der brug for globale fortællinger."

Sådan siger teaterdirektør Anna Malzer forud for Mungo Parks premiere 22. januar på 'De Hovedløse'. Forestillingen handler om De Gule Veste (DGV), og Mungo Park er det første teater i verden til at dramatisere en historie om bevægelsen. Det må siges at være aktuelt: Millioner af franskmænd går i denne tid på gaden for at protestere over Macrons pensionsreform.

"Vi er i EU sammen med Frankrig, og vi har bygget vores værdier på den franske model - værdier vi vil gå i krig for. De værdier stilles der spørgsmålstegn ved nu i Frankrig, hvor vi ser, at demonstrationerne ikke er stoppet, men har sat en kæde af demonstrationer i gang i en række andre lande. Vi har før set, at forandringer i Frankrig når til andre en årrække senere. Det er vigtigt, at vi interesserer os for det og dokumenterer det, som teatret har så rig en tradition for," siger Anna Malzer.