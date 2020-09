Præsten og prædiken på værkstedet

"Mange kender sikkert historien om Jesu opvækkelse af Lazarus. Jesus møder søstrene Martha og Maria, der er i dyb sorg over deres afdøde bror Lazarus. Efter samtaler med de to søstre vækker Jesus i ord og handling deres elskede bror til live igen. Selvom teksten handler om opvækkelse fra de døde, er den ikke umiddelbart nem at forstå," fortæller sognepræst ved Blovstrød Kirke Mathias Harding.