Præcisering: Storskrald hentes den 8. juni

ændring Forleden kunne avisen fortælle, at storskraldsordningen i Allerød bliver genoptaget. Desværre var der sneget sig en fejl ind. Afhentningsdatoen for Lillerød øst, Blovstrød og Lynge er den 8. juni og ikke den 3. juni som først oplyst.

Tilmeldingsfristen er dog den 3. juni. Man melder sig til via kommunens hjemmeside.

Selve affaldet afhentes over et par dage, men skal stå klart på de nævnte datoer. Afhentingen sker selvfølgelig under hensyn til risiko for smittespredning, skriver kommunen.