Populær café-ejer pludselig død

"Det er med stor sorg, vi i dag har modtaget meddelelse om, at Carsten Bender pludselig er død. Carsten har i mange år været et stort aktiv for Lyngehallens café, og det bliver et stort savn for os alle, at han ikke længere er en del af det daglige liv på Lynge Idrætsanlæg. Vores tanker går til Carstens nærmeste. Æret være Carstens minde," skriver foreningen, lige som der er delt flere opslag på Facebook med nyheden.