Politisk nej til højt byggeri i Lynge

"Set med konservative øjne er det en forkert vej at gå. Det må aldrig blive et argument for at bygge i højden at det er nødvendigt for at finansiere oprensning af forurening. Et ræsonnement af typen "Jo mere forurenet, jo højere skal vi bygge" er helt galt. Det kan være i orden at bygge i højden hvis man ikke generer naboer.. Dermed kan man nemlig friholde grønne områder fra bebyggelse. Men i tilfældet Langkæret i Lynge er der ingen tvivl: Naboerne vil blive generet. Derfor siger konservative nej til planerne om højt byggeri. Man skal lytte på borgerne og høre efter hvad de siger," skriver byrådsmedlem Martin Wolffbrandt i et debatindlæg.