Fra mandag 25. maj og frem skal eleverne i 6.-9. klasse have undervisning 20 timer ugentligt fordelt over minimum fire dage suppleret med fjernundervisning i det omfang, det er muligt. Temafoto

Planen er klar i Allerød: Sådan kommer 6.-9. klasse i skole igen

"Den valgte model ændrer ikke ved vilkårene for 0.-5. klasse, men betyder, at 6.-9. klasse nu kommer i skole 20 timer ugentligt og suppleret med fjernundervisning i det omfang, som det er muligt," siger udvalgsformand Nikolaj Rachdi Bührmann

"Torsdag traf vi beslutning om en yderligere genåbning af dagtilbudsområdet, hvor vi fra mandag 25. maj indfører fuld åbningstid. Fredag var tiden så kommet til at træffe beslutning om rammerne på skoleområdet. For udvalget har det været helt afgørende at få vejledninger og retningslinjer fra de nationale myndigheder og dermed kunne træffe beslutning om en yderligere genåbning, der lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger," siger formanden for børne- og skoleudvalget, Nikolaj Rachdi Bührmann.

Så er planen for den yderligere genåbning på skoleområdet i Allerød Kommune klar, så også 6.-9. klasse kan komme i skole igen. Planen blev besluttet på et ekstraordinært møde i børne- og skoleudvalget fredag 15. maj.

Forskellige modeller i spil

Børne- og skoleudvalget fik fredag forelagt tre forskellige scenarier for en yderligere genåbning af skolerne - og endte med at beslutte en kombination af modellerne.

"Det har været afgørende for udvalget at sikre den bedst mulige faglige undervisning sammenholdt med, at alle børn skal have fysisk fremmøde på skolerne i et passende antal timer. Den valgte model ændrer ikke ved vilkårene for 0. til 5. klasse, men betyder, at 6. til 9. klasse nu kommer i skole 20 timer ugentligt og suppleret med fjernundervisning i det omfang, som det er muligt," siger udvalgsformanden.

Skoler, SFO'er og klubber skal planlægge en ny skoledag med ændrede vilkår, hvilket kommer til at ske i den kommende uge. Her skal 6. og 7. klasserne i skole otte timer i løbet af tirsdag og onsdag, mens 8. og 9. klasserne også skal møde ind i den kommende uge, dog i et mindre omfang.

"I den kommende uge skal der ske rigtig meget planlægning, men 6. og 7. klasserne kommer rigtig godt i gang, og 8. og 9. klasserne skal også møde ind en enkelt kort dag for at hilse på hinanden og tale med deres lærere om, hvordan fremtiden ser ud efter Kr. Himmelfartsferien. Dermed når alle elever at komme i skole i den kommende uge, og så går vi for alvor i gang fra mandag 25. marts. De tre dages planlægning i næste uge er helt nødvendige – der er tale om en meget stor planlægningsmæssig opgave," siger Nikolaj Rachdi Bührmann.