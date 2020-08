Pilotprojekt sendes til budgetforhandlinger

Vil skabe interesse

"Både Venstre og Socialdemokratiet vil med dette pilotprojekt skabe interesse for job på plejehjemmene og i daginstitutionerne, så vi kan få flere ind i branchen. Dér har vi en stor udfordring med at få flere til at søge ind. Der er også et behov for at skabe et mere nuanceret billede af jobbene på plejehjemme, og ved at give mulighed for, at unge kan tage fritidsjob, håber vi på, at de kan få et godt afsæt til eventuelt at komme på en sundhedsuddannelse. Vi bliver nødt til at gøre noget nyt, for at der er flere unge, som vil gå den vej," fortæller formanden for sundhed-, velfærd- og beskæftigelsesudvalget, Jeper Holdflod Pallesen (S).