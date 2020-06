Dæmpegård skal rives ned, hvis det står til ejeren af stedet, Naturstyrelsen. Allerød Kommune afventer, hvad Fredningsnævnet siger i sagen. Arkivfoto: Jan F. Stephan

Per Stig Møller om nedrivningsplaner for Dæmpegård: Det er for smart

"Jeg har kendt den gård i 50 år, og det vil være en skandale, hvis den bliver revet ned," siger den tidligere konservative toppolitiker om den mulige nedrivning af Dæmpegård

Allerød Nyt - 27. juni 2020

politik Den tidligere udenrigsminister Per Stig Møller giver nu sin mening til kende om den historiske skovriddergård Dæmpegård, der ligger i Tokkekøb Hegn. Den tidligere konservative toppolitiker har sammen med byrådsmedlem og sin partifælle i Allerøds byråd, Lars Bacher, skrevet et læserbrev om nedrivningen.

Per Stig Møller bor selv lige i nærheden af gården ved Kirkelte, dog på den anden side af kommunegrænsen. Men han er særdeles kendt med det bindingsværksbyggeriet,

"Jeg har kendt den gård i 50 år. Jeg har jævnligt gået ture forbi gården langs markerne og nydt udsigten af gården, søen og den 6.000 år gamle stendysse lige i nærheden. Det er et fantastisk smukt landskab efter min mening. Tidligere var der jo kvæg og heste der, og om søndagen var flaget hejst på Dæmpegård. Det bliver ikke mere dansk, og man kan jo næsten se Tove Maës og Poul Reichardt for sig på det sted. At rydde den gård vil være en skandale," siger Per Stig Møller til Allerød Nyt.

Han har selv været planminister og haft historiske bygninger som sit ressortområde.

"Da jeg var minister, var vi nogle gange efter private ejendomsejere, hvis de havde ladet en fredet bygning gå til. Nu er det så staten i form af Naturstyrelsen, der har ladet Dæmpegård forfalde, og nu vil de rive den ned. Det er for smart," siger Per Stig Møller.

Naturstyrelsen har bedt Allerød Kommune om lov til at rive bygningerne ned, men kommunen afventer nu Fredningsnævnet, da kommunen mener, at en nedrivning vil kræve en ændring af fredningen.

