Mejeriernes Skolemælkslegat uddeler årligt 200.000 kroner. Pressefoto Foto: New Africa - stock.adobe.com

Penge til matematikskovtur og fiskenet

Lillevang Skole og Kratbjergskolen får støtte fra Mejeriernes Skolemælkslegat

Allerød Nyt - 12. maj 2020 kl. 05:30

Matematiktimer i skoven for 4. klasserne på Lillevang Skole og støtte til køb af fangstnet til biologitimerne på Engholmafdelingen af Kratbjergskolen. Dét er blandt 29 udvalgte projekter fra hele landet, der modtager midler fra Mejeriernes Skolemælkslegat.

83 elever i 4. klasserne på Lillevang Skole skal lære om matematik på en alternativ skovtur forsynet med målebånd, vægte og tov. Materialerne har skolen kunnet købe takket være en donation på 2.700 kr. fra legatet.

'Vi vil i skoven og undervise i matematik og søger derfor om midler til at købe måleredskaber til en kasse, vi kan have med i skoven. Der vil vi ud, fordi eleverne har lettere ved at lære - og huske det lærte - når de gennem fælles oplevelser arbejder med konkrete emner og genstande. Eksempelvis skal eleverne måle afstande i felten med håndholdte målepinde og ligedannede trekanter samt lære om rummeter ved at måle træstakke,' skriver lærer Line Herdal fra Lillevang Skole i sin ansøgning til Skolemælkslegatet.

Kratbjergskolen afdeling Engholm har fået mulighed for at købe net til fangst af smådyr i de lokale vandhuller takket være en donation på 3.600 kr. fra Mejeriernes Skolemælkslegat.

'Vi vil gerne etablere en trækvogn med udstyr til udeforsøg og ønsker i den forbindelse at købe fangstnet. Samtidig ønsker vi at få et ophæng, hvor nettene kan hænge i vores natur- og teknologi-/biologilokale, når de ikke skal bruges,' skriver lærer Kamilla Mandrup fra Kratbjergskolen, afd. Engholm i sin ansøgning.

Mejeriernes Skolemælksordning står bag legatet. Det er stiftet for at støtte fællesskabs- og sundhedsfremmende aktiviteter rundt om på landets skoler. Der var hele 350 ansøgninger i den bunke, som dommerpanelet i begyndelsen af maj satte sig sammen for at vurdere.

mik.