Penge til cykelhjelme

projekter TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden har netop bevilget 13.845.936 kroner til nye projekter, der skal skabe mere tryghed i hovedstadsregionen inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel.

TrygFonden arbejder for at forebygge ulykker tæt på danskernes hverdag. Det gælder både i forhold til de steder, hvor mennesker og vand mødes, i trafikken og i forhold til brand, fremgår det af en pressemeddelelse.

TrygFondens tredje fokusområde er trivsel, der handler om at hjælpe flere til at realisere deres potentialer og give alle en plads i et positivt fællesskab.