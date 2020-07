Asfaltkoncernen Pankas har åbnet fabrik i Allerød. Foto: Martine Timmermann

Pankas har nu taget ny asfaltfabrik i brug i Allerød

Vej- og asfaltvirksomheden Pankas har taget deres nye asfaltfabrik i Allerød i brug.

Med en asfaltfabrik i Sorø som nærmeste produktion for vejprojekterne i Allerød Kommune, har lastbilerne fra asfaltkoncernen Pankas tilbagelagt den 90 km lange distance fra Sorø til Allerød utallige gange. Derfor var det attraktivt for Pankas at bygge en ny fabrik tættere på, skriver Pankas selv i en pressemeddelelse.

Sparer lang transport

"Det giver et lavere CO2-aftryk, når lastbilerne bruger mindre tid på vejene, hvilket stemmer perfekt overens med vores grønne ambitioner. Derudover er det naturligvis en klar fordel for os, at det bliver lettere og billigere at fragte asfalt til vores kunder i Nordsjælland og Hovedstadsområdet," udtaler teknisk chef for Pankas David Bredahl i pressemeddelelsen.

Fabrikken i Allerød forventes at producere op til 100.000 ton asfalt årligt på omkring 150 dage med cirka fire timers produktion hver dag.

Den ny fabrik ligger nær sårbare naturområder, så det er afgørende, at alt vand, der ledes fra fabrikken, lever op til de højeste standarder.

Da der ikke indgår vand i produktionen, er der ikke noget processpildevand. Pankas har derfor haft fokus på overfladeregnvandet, der løber af fra de befæstede arealer, som pladser og veje.

Underjordisk rensning Et sikkerhedslag på 23 cm bestående af flere lag asfalt og klæbning sikrer, at for eksempel oliedryp fra personbiler og lastbiler ikke siver ned i grundvandet.

Alt vand bliver renset i et underjordisk biologisk regnvandsanlæg på 1.100 kvadratmeter.

"Pankas' nye fabrik har en af markedets mest effektive renseforanstaltninger, og til behovet findes der ikke noget bedre. Producenten tester løbende kvaliteten af anlægget, og inden det blev bygget, lavede de en minimodel, hvis effekt blev testet på overfladevand fra Pankas' fabrik i Sorø," fortæller Andy Hoang fra rådgivningsvirksomheden Dines Jørgensen & Co.

