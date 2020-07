"Det kan ikke komme bag på kommunen, at det lugter derude," lyder det fra Thomas Frisch.

Pankas-fabrik: Klagerne vælter ind

Borgergruppen "En grøn kommune går i sort" kræver handling fra kommunen

Allerød Nyt - 15. juli 2020 kl. 16:22 Af Kristina Pihl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natur & Miljøforvaltningen i Allerød har modtaget 90 klager over lugtgener fra asfaltfabrikken Pankas i Farremosen.

Det oplyser Allerød Kommune til Allerød Nyt. De 90 klager kommer fra 37 forskellige personer, der bor omkring Farremosen.

"Der har været mange klager, hvor naboer har været generet af lugten af asfalt - og det er uacceptabelt, at der har været de gener. Det skal Pankas gøre noget ved. Virksomheden oplyser, at de er i gang med forskellige tiltag for at reducere lugten - herunder at sænke temperaturen. Lige nu er de ved at fastslå sammenhængen mellem lugt og aktiviteter i deres produktion," lyder det fra borgmester Karsten Längerich (V).

Klager på stribe I facebookgruppen "En grøn kommune går i sort" har flere af asfaltfabrikkens naboer delt deres frustrationer over lugtgenerne i forskellige opslag. Gruppens medlemmer opfordrer hinanden til at sende klagerne videre til kommunen.

Talsmand for borgergruppen "En grøn Kommune går i sort", Thomas Frisch, er ikke overrasket over de mange klager:

"For det første kan det ikke komme bag på kommunen, at det lugter derude. Jeg ved godt, at de har prøvet at bilde borgerne i Allerød ind, at der nærmest kommer violer ud af skorstenen, og det hele var så rent og miljømæssigt godt," lyder det fra Thomas Frisch, som fortsætter:

"Er 90 klager mange? Ja, det er det. Kommer der flere? Ja, det gør der."

Borgmester Karsten Längerich, der selv har været i modtagerenden af Pankas-klagerne, understreger, at Allerød Kommune overholder den gældende lovgivning på området:

"Kommunen handler ud fra den nationale miljølovgivning, og vi fører intensivt tilsyn. Kommunens natur- og miljøafdeling besøger området væsentligt oftere, end hvad miljølovgivningen siger. Vi fortsætter det intensive tilsyn - også hen over sommerferien, så der er dokumentation for, hvordan det går. Her kan borgerne være kommunen behjælpelige med præcist at indberette, hvornår det lugter, intensiteten af lugten og hvorfra man registrerer lugten," udtaler borgmesteren.

Pankas hotline I starten af juli oprettede Pankas en hotline, som borgerne kan ringe til, hvis de oplever lugtgener. Her bliver borgene sat i kontakt med Pankas' driftsleder, der så vil køre ud og møde borgerne og se, om han kan lugte det samme. Den løsning giver Thomas Frisch dog ikke meget for:

"Nu kan man ringe til Pankas dvs. til ulven selv, havde jeg nær sagt. Jeg synes, det er noget underligt noget at komme med sådan et forslag. For det første er det jo sin sag for borgerne at ringe til den stygge ulv, og dernæst er det jo ikke uvildigt på nogen måde. Jeg synes, kommunen skal erkende, at det er noget skrammel, at det ligger derude," siger talsmanden.

Kræver handling nu Thomas Frisch efterlyser en hårdere strategi overfor Pankas:

"Karsten Längerich har udtalt, at det er staten, der har dikteret, at Pankas skal ligge her, og at kommunen derfor ikke kan skride til ulovligheder, men vi taler heller ikke om at skride til ulovligheder. Vi taler om, at man med flid og omhu skal slå ned på hver en lugtgene, forurening osv. og sørge for at der ikke på nogen måde gives kompensationer. De skal gøre det så surt for Pankas, at de ikke gider ligge der," siger talsperson for "En grøn kommune går i sort."