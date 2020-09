Mungo Park er kommet ud med et overskud på 312.000 kroner. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Overskud hos Mungo Park

Lillerød Trods corona-krisen med specielle forhold, som en nedlukningsperiode og senere begrænsede antal billetter til salg, er det lykkedes for teater Mungo Park at komme ud af regnskabsåret, som sluttede 30. juni, med et overskud på 312.000 kroner, fremgår det af en pressemeddelelse.