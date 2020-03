"Der har helt sikkert lydt et kæmpe brag, da træet væltede. Nu ligger det i skovbunden og vil i løbet af de næste mange år udgøre livsgrundlaget for de mange forskellige nedbrydere, der flytter ind," siger naturvejleder Stephan Springborg.

Over 200 år gammelt bøgetræ faldt i stormen

"Bøgetræet stod lidt væk fra skovvejene, det havde mange sidegrene, og der var ly og læ fra andre træer omkring det. Derfor kunne træet stå og vokse sig stort med mange store sidegrene, og derfor var det også et rigtig fint sted for musvågerne at bygge deres rede."

"Faktisk har det de sidste mange år været beboet af et musvågepar, der her har opfostret mange kuld af unger i deres mægtige rede," siger Stephan Springborg og fortsætter:

Et mægtigt bøgetræ i Sønderskov væltede i stormen i starten af marts. Det var et træ, der blev plantet i 1797 og derfor var mere end 200 år gammelt.

"Men nu er træet så gået omkuld – 'Livstræet' var blevet livstræt. Der har helt sikkert lydt et kæmpe brag, da træet væltede. Nu ligger det i skovbunden og vil i løbet af de næste mange år udgøre livsgrundlaget for de mange forskellige nedbrydere, der flytter ind. Insekter, svampe, bakterier og en lang række andre organismer vil langsomt men sikkert omdanne træet til ny nærring, men det vil tage mange år, før de sidste rester er helt formuldet," siger Stephan Springborg.

Det første væltede 'Livstræ'

Målet med 'Livstræer' er, at de først skal stå og blive store og gamle, og mens de lever huse en masse andre dyr og planter. Når de så vælter af sig selv, skal de blive liggende og danne livsgrundlaget for de organismer, som finder muligheder der.

"Det store bøgetræ i Sønderskov er faktisk det første af de 'Livstræer', vi har her på Naturstyrelsen Hovedstaden, som er væltet, og det er jo på én gang både interessant, men også lidt trist. Men musvågen behøver vi heldigvis ikke at bekymre os om: Den skal nok finde et nyt godt sted at bygge sin rede," siger naturvejlederen.

Siden 2017 har det været muligt for alle med en smartphone eller tablet at foreslå 'Livstræer' i statsskovene. Naturstyrelsen har udviklet en gratis app, som gør det muligt at foretage registreringen med smartphone eller tablet. På Naturstyrelsen Hovedstaden er der omkring 1.000 'Livstræer' nu.

