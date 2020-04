Send til din ven. X Artiklen: Oven på corona: Sådan vil Allerød bruge 60 millioner på fremrykkede opgaver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oven på corona: Sådan vil Allerød bruge 60 millioner på fremrykkede opgaver

Lukker op for pengeposen til anlægsopgaver og klimarenovering

Allerød Nyt - 25. april 2020 kl. 08:06 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

fremrykket Egentlig var der lagt op til, at politikerne kunne bruge 48 millioner kroner på fremrykkede anlægsopgaver, men som Allerød Nyt kunne berette forleden, så endte et enigt økonomiudvalg med at udvide paletten og i stedet bruge 60 millioner kroner.

Læs også: Allerød vil fremrykke renoveringer

For ud over de 48 besluttede økonomiudvalget også at bruge 12 millioner på klima- og energirenoveringer. Derudover var der i det oprindelige forslag sat otte millioner af til ejendomsvedligeholdelse, men beløbet er nu i stedet sat af til renoveringer på skoler og dagtilbudsbygninger, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

"Jeg glæder over at alle otte partier i byrådet sammen vil fremrykke anlæg. Det er vores bidrag til at få hjulene i gang, og det vil vi gerne gå forrest med i samlet flok. Det er en samfundsopgave, som vi står sammen om - ligesom vi står sammen om meget andet i denne tid," siger borgmester i Allerød Karsten Längerich (V) i pressemeddelelsen.

"Vi fremrykker opgaver, som vi ville udføre i de kommende år. Det er selvfølgelig til gavn og glæde for borgerne, at vi ikke skal vente på at få udført de opgaver. Vi har fremrykket opgaver for 60 mio. kr., og vi glæder os over, at vi som kommune har fået muligheden. Det skyldes, at anlæg i 2020 og ind i 2021 kan lånefinansieres over de kommende 25 år, og at der ikke i år er et anlægsloft," lyder det fra gruppeformand og viceborgmester Miki Dam Larsen (S).

"Tager hul på én af de helt store opgaver"

Hos konservative er man glad for, at 38 millioner af de 60 går til opgaver på skole- og dagtilbudsområdet.

"Vi får nu mulighed for at tage hul på én af de store opgaver, vi har foran os i byrådet - nemlig renoveringen af daginstitutioner og skoler. Særligt glæder det mig, at der nu bliver mulighed for at starte processen med at opdatere Kratbjergskolen afd. Engholm, og at denne opstartsproces følges af en solid investering i opgradering af vores bygninger generelt," siger gruppeformand Jørgen Johansen (K).

"Det er godt, at der kommer investeringer i læringsmiljøet for vores børn og unge. Det understøtter vores pædagogiske indsats, at de fysiske rammer opdateres og bliver tidsvarende. Læringsmiljøerne går jo også hånd i hinanden med den grønne omstilling og kommunens Vision2031, hvor innovation, fællesskaber og bæredygtighed hænger uløseligt sammen," siger børne-skoleudvalgsformand og gruppeformand Nikolau Rachdi Bührmann (SF).

"Vi skal bruge den situation, vi er kommet i, til at fremrykke anlæg, der også understøtter den grønne omstilling. Derfor glæder det mig, at der allerede nu er øremærket anlæg til klima og energiprojekter og til cykelstier, som ellers først ville være mulige at gennemføre om nogle år," siger den radikale Merete Them Kjølholm.

"Jeg er rigtigt glad for at vi udnytter de nye økonomiske muligheder. Det vil give et tiltrængt løft af såvel velfærdsområdet som den grønne omstilling. Det vil forhåbentlig også lette lidt af presset på serviceområderne de kommende år," siger Rasmus Keis Neerbæk, mens gruppeformand for Vores Allerød Viggo Janum glæder sig over den kommende forbedring af kommunens bygningsmasse.

"Fremrykning af anlægsopgaver betyder, at vi opdaterer vores bygninger tidligere, end vi ellers ville kunne. Det giver god økonomisk mening at indhente et efterslæb på bygningerne - især på dagtilbud og skoler, som udgør langt den største del af bygningsmassen. Der igangsættes jo et opgaveudvalg, der skal arbejde med vores bygninger og med Facility Management. At vi nu kommer i gang med at forbedre bygningsmassen giver god mening i den sammenhæng."

Erling Petersen fra Blovstrødlisten:

"Jeg synes det er godt, at vi kan investere i og fremrykke anlægsopgaver - herunder puljen til mindre trafikforbedringer. Formålet med puljen er udvidet til at omfatte fremkommelighed - så jeg forventer, at teknik-, erhvervs-, plan-, og miljøudvalget vil prioritere at få forlænget venstresvingsbanen på Kongevejen mod Sortemosevej".

Allerød Kommune oplyser, at alle kommuner har fået mulighed for at fremrykke planlagte anlægsinvesteringer grundet coronakrisen som følge af regeringens aftale med Kommunernes Landsforening (KL). Kommunerne sættes dermed fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem regeringen og KL for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu.

FAKTA

Sådan bruger Allerød pengene

30 millioner kroner fremrykkes til børne- og skoleområdet. Midlerne skal i første omgang benyttes til opstart af renovering af Kratbjergskolen afdeling Engholm.

Otte millioner kroner fremrykkes til forbedring af læringsmiljøer

Otte millioner kroner fremrykkes til cykelstiprojekter i prioriteret rækkefølge: Cykelsti på Amtsvej, herefter den kommunale del af Blovstrød skolesti (stien til Blovstrød Skole fra den nye del af Blovstrød dvs. stien bag kroen til krydset ved Sortemosevej) samt cykelsti på Gl. Lyngevej (Kollerødvej - Frederiksborgvej)

To millioner kroner fremrykkes til pulje til trafiksikkerhed og formålet bredes ud til at omfatte trafiksikkerhed og fremkommelighed

12 millioner kroner til energi- og klimainvesteringer på bygninger

Kilde: Allerød Kommune