Otte kom hjem med bæredygtigt konfirmationstøj

"De otte unge der deltog - sammen med deres familier - kom hjem med det fineste bæredygtige konfirmationstøj. Selvom der kun var otte deltagere, så har vi fået så mange positive tilkendegivelser, at vi ikke et sekund er i tvivl: Det skal forsøges igen til næste år, hvor vi forventer, at endnu flere vil melde sig, for nu har mange hørt om det."

Sådan lyder det fra Dorit Søhus Sickmann fra Repair Café Allerød efter eventet 22. februar på Allerød Bibliotek. Her kunne interesserede møde op og på én gang skaffe sig konfirmationstøj og slå et slag for genbrug.

"Da Carsten Madsen og jeg sidste sommer lagde de første planer for Repair Café Allerød vidste jeg, at det var et projekt, vi også skulle have her til Allerød. Tanken om, at alt det smukke og kostbare tøj, der hænger rundt omkring i Allerøds skabe, kun bliver brugt én eneste dag, det gjorde næsten ondt at tænke på. Vi må skabe en ny tradition, hvor tøjet får nyt liv, kommer til at cirkulere og bliver bærer af den ene hyggelige konfirmations-historie efter den anden," siger Dorit Søhus Sickmann og fortsætter:

"Vi har været imponeret over den store opbakning, vi har mødt, ikke mindst den store velvillighed fra private til at donere. Det kan vi ikke takke nok for. Røde Kors Allerød og Blå Kors og Kirkens Korshær i Hillerød har også hjulpet projektet på benene. Og vores lokale Texpert har doneret rens af pletter på 8-10 kjoler."

"Der var 11 unge og deres familier, der havde tilmeldt sig, men desværre var der flere, der måtte melde afbud. Seks frivillige fra Repair Caféen stod parat med idéer til ændringer af tøjet og hjælp til at sy - og i det hele taget gjorde vi vores ypperste for at de miljø- og klimabevidste unge konfirmander fik sig en super sjov og hyggelig dag."

Repair Café Allerød modtager året rundt doneret konfirmationstøj og sko, til både drenge og piger, når man holder åbent i Repair Caféen den sidste lørdag i måneden fra kl. 10-13 på Allerød Bibliotek. Der forberedes desuden et 'plæneklipper-event' foran Allerød Bibliotek lørdag 21. marts fra kl. 13.30-16.00.