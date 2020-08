Orienteringsmøde om valg

Mandag den 17. august klokken 19 inviterer menighedsrådet i Lynge-Uggeløse sogne til orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i 2020 i præstegårdslængen, Ved Gadekæret 2 C, Lynge, fremgår det af en pressemeddelelse.

Tirsdag den 15. september klokken 19 holder menighedsrådet valgforsamling og på dette møde kan deltagerne være med til at sætte retningen for arbejdet i Lynge-Uggeløse Sogne.

Dette gør man enten ved at stille op som kandidat til menighedsrådet eller ved at være med til at vælge, hvem der skal sidde i menighedsrådet de næste fire år.