Formanden for Allerød Handelsforening, Lene Krogh, beder på vegne af butikkerne i bymidten i Lillerød Allerød-borgerne om hjælp og støtte til at komme levende igennem krisen.

Opråb fra handelsformand: Hjælp os med at komme igennem krisen

"Vi kan se, at Allerød-borgerne støtter godt op om take away-tilbud fra de lokale restauranter, og det er dejligt. Men der er også brug for, at detailhandlen får støtte," siger Lene Krogh og fortsætter:

"Ikke et shoppingcenter"

"Der er butikker, der har lukket helt, men vi er altså stadig mange, der er her og holder åbent - og det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at bymidten i Lillerød jo altså ikke er et shoppingcenter."

"En mulighed er at købe ind hos de lokale forretninger via deres webshops, hvis de har sådan én, men vi er mange, der stadig står her i vores butikker, og jeg kan godt slå fast, at alle regler bliver overholdt: Der er håndsprit, alt sprittes af og der holdes afstand. Så skal du alligevel købe ind, så gør det lokalt," opfordrer Lene Krogh.

Selv er Lene Krogh indehaver af Nyt Syn Brillehuset på M.D. Madsensvej, og hun holder butikken nødåbent.

"Optikerne kan som følge af regler fra Sundhedsstyrelsen enten lukke eller holde nødåbent. Der er flere ting, jeg ikke kan tilbyde lige nu, men jeg må dog godt udlevere bestilte briller og kontaktlinser, reparere briller og sælge nye briller," siger Lene Krogh.