Oplev naturen: Prøv orienteringsløb

'Vi opfordrer derfor til ikke at møde op, hvis du er syg. Vi holder to meters afstand mellem hinanden og må maksimalt være 10 samlet af gangen. Vi mødes derfor i forskellige hold, så vi ikke er for mange. Vi rører ikke ved posterne og har hånd-afspritning før og efter træning,' skriver AOK og fortsætter:

'Vil du prøve kræfter med kort og kompas? For at opretholde vores Corona-forholdsregler kræves tilmelding. Skriv derfor til klubben på unge@alleok.dk for at høre mere og meld dig til. Du kan også læse mere om træningen på vores hjemmeside www.alleok.dk.'

