Ophæver forbud: Sådan kan pårørende aflægge besøg på Allerøds plejehjem

Allerød Nyt - 24. april 2020 kl. 16:16 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

corona Fra lørdag den 25. april klokken 10.00 er det igen tilladt som pårørende at aflægge besøg på Allerøds plejehjem. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Det sker efter, at Sundhedsstyrelsen har ændret i deres vejledninger. Besøg på udearealer er derfor igen tilladt.

" Der er ingen tvivl om, at det har været noget af det sværeste for os at håndtere. Vi har ældre medborgere på vores plejecentre, som ikke har kunne se deres kære - og omvendt pårørende, der ikke har kunne besøge deres kære. Nu bliver der igen mulighed for, at besøg kan ske på udearealer, og det glæder os," siger formand for sundheds-, velfærds og beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesen (S) i pressemeddelelsen.

"I hele perioden med Covid-19 har der i Allerød Kommune været et stort fokus på at passe særligt godt på udsatte og ældre borgere. Kommunen har fra starten fulgt de nationale myndigheders første anbefalinger og senere retningslinjer og instrukser. Det har umiddelbart haft en positivt effekt for antallet af indlagte og smittede borgere. Aktuelt er der 35 indlagte Allerød-borgere på regionens hospitaler og ingen indlagte med konstateret Covid-19. Tallene for indlagte har i perioden svinget mellem 17 og 35, mens tallene for indlagte med konstateret Covid-19 har ligget mellem 0 og 4," oplyser kommunen.

"Det er rigtig glædeligt, at vi i Allerød Kommune har været forskånet for smittede borgere på kommunens plejecentre og blandt de borgere, som modtager hjælp fra vores Hjemmepleje. Det er helt afgørende, at vi kan holde smitten væk fra vores ældre borgere, som jo er i en særlig risikogruppe," lyder det i en fælles udtalelse fra udvalgsformanden og fra borgmester Karsten Längerich (V).

"At vi ikke har smittede blandt beboerne på vores plejecentre hænger utvivlsomt sammen med, at vi har fulgt styrelsens påbud og lukket ned. At pårørende nu igen kan komme på udearealerne er glædeligt. Det er dog afgørende, at besøg sker under kontrollerede forhold. Indtil videre har tilgangen i Allerød Kommune reddet menneskeliv - det er vi ikke i tvivl om. Kommunen har fra starten fulgt de nationale myndigheders instrukser og vejledninger, og nu bliver der altså mulighed for at få besøg på udearealer," siger Holdflod.

Sådan skal besøgene foregå

Rammer for besøg på udendørsarealer på Allerød Plejecenter gældende fra den 24. april 2020

o Der må ikke ske fysisk kontakt mellem beboere og pårørende

o Der skal holdes afstand på minimum 2 meter mellem beboer og pårørende

o Besøg kan kun ske udendørs, og der må fortsat ikke ske besøg i borgerens plejebolig - ej heller fra haveindgangen

o Besøg aftales med den enkelte afdeling af Allerød Plejecenter ved at kontakte personalet telefonisk. Personalet vil være behjælpelig med at hjælpe beboeren ud, hvis der er behov herfor.

o For at understøtte arbejdsgange på Allerød Plejecenter skal besøg ske i tidsrummet kl. 10.00 til 18.00 og maksimalt være af én times varighed

Kilde: Allerød Kommune