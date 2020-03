'Få børnene til at lave en tegning til de ældre på plejehjem, som ikke får besøg for tiden eller til sundhedspersonalet på hospitalet,' lyder et forslag på Facebook.

Opfordring til børnene: Lav en tegning til de ældre eller personalet på hospitalerne

'Har du børn hjemme, som ikke ved hvad de skal lave de næste par uger, så kunne det måske være noget at sende en tanke til én, som har brug for den?'

Sådan lyder forslaget fra Mannah Malouna Noazofia Sommer i Facebook-gruppen 'Allerød Kommune - Hjælp hinanden'.

Under overskriften 'En hilsen fra børn i Allerød Kommune' tilbyder Mannah Malouna Noazofia Sommer at være tovholder på projektet, og hun foreslår følgende:

'Få børnene til at lave en tegning til de ældre på plejehjem, som ikke får besøg for tiden eller til sundhedspersonalet på hospitalet. Skriv evt. en kort hilsen, navn og alder på, så de kan se hvem der har sendt dem en tanke. Tag et billede af papiret (kun én side og så tydeligt som muligt) og send billedet til mig her på Facebook.'

Søndag 22. marts er sidste frist, hvorefter Mannah Malouna Noazofia Sommer vil sætte alle billederne sammen til små e-bøger og sende dem på mail til modtagerne.

'Kom gerne med forslag til modtagere. Jeg tænker byens plejehjem samt infektionsmedicinsk afd., Intensiv afd. og akutmodtagelse på et par hospitaler. Hvad tænker i?,' spørger initiativtageren.