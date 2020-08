Artiklen: Ombygget slagterbutik glæder sig over placering i Lillerød

Lars Thomsen glæder sig til at tage imod kunderne i den nu tidligere Slagter Rieck, der får nyt koncept og er bygget om

butiksliv Den 2. september åbner det, der tidligere var Slagter Rieck, i en ny form. Fremover bliver det Lars Thomsen, der skal drive stedet under et lidt anerledes koncept end tidligere.

Den nye butik får navnet Thomsen&Ko og bliver ud over slagterbutik også fiskebutik.

"Det er en af de bedst placerede butikker i byen, og vi glæder os til at åbne," siger han.

Udvalget af kød bliver forenklet, men folk kan stadig bestille det, de gerne vil have, fortæller den nye daglige leder, der er uddannet kok og mest kommer til at stå for salg i butikken.