Elisa Marie Christiansen - bosat i Allerød - har udgivet en roman på grønlandsk og dansk. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Om at kæmpe for at nå et mål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Om at kæmpe for at nå et mål

Forfatter og Allerød-borger Elisa Marie Christiansen har udgivet roman på grønlandsk og dansk

Allerød Nyt - 30. april 2020 kl. 05:15 Af Michael Braunstein Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det handler om, at man nå et mål, hvis man kæmper for det. Sådan skriver Allerød-forfatteren Elisa Marie Christiansen selv om sin roman på grønlandsk og dansk - 'Ajoqi'/'Kateketen' - som nu er udkommet. Med Berthel som hovedperson handler romanen om en kateket i 1930'erne, som levede i datidens samfund som kateket blandt fangerfamilier, fortæller Elisa Marie Christiansen. Hun forklarer, at en kateket er én, der underviser børn på en skole og foretager kirkelige handlinger. 'Som tiden gik, fik Berthel lyst til at finde ud af, om han kunne blive optaget til teologistudiet. Han blev optaget til studiet i København. Hans liv i Danmark blev både godt og ondt. Trods tuberkulose og indlæggelse undervejs i studierne, gennemførte han studiet. Han fandt også sin kommende hustru på det sanatorium, som han var indlagt på,' beretter Elisa Marie Christiansen og fortsætter: 'Han rejste tilbage til Grønland som nyuddannet præst og blev gift med sygeplejersken Anna, adopterede en dreng, ligesom de fik en datter sammen. Undertiden fik han de velkendte symptomer, som tydede på et nyt udbrud af tuberkulosesygdommen. Hele familien blev enige om at flytte til Danmark. I Danmark fandt Anna en gammel flamme fra ungdommen og glemte alt om sin familie. Berthel flyttede og fik en god stilling i København og levede stille og roligt med anseelse og respekt omkring sig.' Elisa Marie Christiansen oplyser, at hun først oversatte 'Helbred dit liv' af Louise Hay til grønlandsk og dernæst skrev sin fars og sine egne erindringer på dansk og grønlandsk som en vendebog. 'Så fik jeg 'blod på tanden' og bestemte mig for at skrive en roman. Det blev til en vendebog, igen en grønlandsk og dansk bog, der altså hedder 'Ajoqi'/'Kateketen',' skriver Elisa Marie Christiansen til Allerød Nyt. Elisa Marie Christiansen flyttede permanent til Allerød i 2016. Hun kendte dog godt til Allerød, da hendes to sønner har gået på Allerød Gymnasium.