Offentlig Privat Partnerskab: Byrådet henlagde sagen

'Udvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd, at brugen af OPP (Offentlig Privat Partnerskab) på idrætsområdet vurderes at være belyst og sagen henlægges.'

Sådan lød beslutningen i Kultur- og Idrætsudvalget 2. december. 10. december besluttede økonomiudvalget at følge indstillingen fra Kultur- og Idrætsudvalget, og 19. december erklærede Allerød Byråd sig enig.

Der var dermed ikke stemning i byrådet for det alternative forslag, der gik ud på, at 'brugen af OPP på idrætsområdet skal indgå i kommissoriet for det kommende opgaveudvalg på ejendomsområdet med henblik på etablering af en ny svømmehal.'

Det er i budgetaftalen for 2019 besluttet, at der i de kommende år skal ses på, om OPP-samarbejder kan være med til at skabe bedre faciliteter på fritids- og idrætsområdet. Formålet skal være at kunne få nye og bedre faciliteter til lavere driftsomkostninger for kommunen.

Beslutningen kommer efter kultur- og idrætsudvalgets besøg 11. november i Flintholm Svømmehal og Frederiksberg Kommune for at høre om erfaringer med OPP.