Ønsker tilbundsgående undersøgelse af byggesager

"Lad os nu få det her til at fungere," sagde Erik Lund, K, i byrådet

Det konservative byrådsmedlem Erik Lund ønsker en tilbundsgående undersøgelse af både arbejdsgangene omkring byggesagsbehandling og medarbejdernes evne til at virke som medspillere og ikke som modspillere overfor borgere og virksomheder.

Det gør han på baggrund af 'et stigende antal henvendelser omkring forvaltningens behandling af byggesager, hvor flere borgere, virksomheder og andre har tilkendegivet, at forvaltningen modarbejder ansøgerne og trækker sagerne i langdrag.'

Erik Lund rejste sagen på Allerød Byråds møde 27. februar. Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i teknik-, erhverv-, plan- og miljøudvalget.

"En forvaltning skal altid opleves som borgernes og virksomhedernes medspiller, hvilket åbenbart ikke er tilfældet i dag. Det nye i sagen er, at forvaltningens medarbejdere ikke har ændret deres arbejdsgange eller deres evne til at virke som medspillere over for borgere og virksomheder, på trods af flere henvendelser," sagde Erik Lund og fortsatte:

"I eksempelvis Uglevang har det taget over et år at få tilladelse til nedgravning af et affaldsanlæg. Jeg håber, at vi med undersøgelsen kan få ændret på situationen, hvor der er klage på klage fra borgerne. Lad os nu få det her til at fungere."