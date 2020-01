Ønsker fokus på indbrud og tyveri af cykler

Den konservative gruppeformand Jørgen Johansen rejste på Allerød Byråds møde 19. december en sag om indbrud og cykeltyverier.

'Jeg hører i radioen, at vores samarbejdspartner i Nordsjællands beredskab - Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg - nu vil etablere en ordning for at gøre det sværere at være tyv. For to måneder siden, spurgte jeg indtil sådanne samarbejder og fik et notat, som ikke sagde noget om dette samarbejde. Når vores naboer laver tiltag imod tyveri, skal vi være med, så de ikke bare skubber problemet over til vores kommune,' lød Jørgen Johansens formulering af dén del af sagen, der handler om indbrud.

Når det gælder cykeltyverier lød Jørgen Johansens sagsformulering:

'Samtidig vil jeg gerne have et overblik på vores muligheder for at nedbringe tyveri af cykler i det offentlige rum. Det er et stigende udfordring blandt andet på Allerød Station.'

Sagen blev sendt til behandling i økonomiudvalget, idet borgmester Karsten Längerich bemærkede, at "en fælles vagtordning har ikke været drøftet i beredskabet."