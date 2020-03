Ølmærke til Kvickly Allerød - for fjerde gang

Kvickly Allerød har fået Danske Ølentusiasters Ølmærke - for fjerde gang. Ølmærket blev overrakt i varehuset 28. februar af repræsentanter for Danske Ølentusiasters Birkerød-afdeling.

"Ølmærket uddeles hvert andet år og gives for et udsøgt øludvalg og god rådgivning om øl til kunderne. Kvickly Allerød - der har Danmarks største øludvalg - lever på fornem vis op til betingelserne for at få hæderen," sagde lokalformand René Haynes.